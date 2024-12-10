За добу 175 боїв. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

Ситуація на напрямках

"Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління російських загарбників", - пише Генштаб.

На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку зупинено 14 атак росіян в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

На Краматорському напрямку ворог намагався двічі просунутись поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку відбито вісім атак у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 51 атаку. Росіяни найбільше тиснули неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

На Курахівському напрямку відбито 40 атак в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку зупинено 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів й не тільки.

На Придніпровському напрямку відбито сім атак.

У Курській області росіяни провели 11 штурмів позицій українських підрозділів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 755 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу її втрати склали: