За сутки 175 боев. Больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на направлениях

"За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления российских захватчиков", - пишет Генштаб.

На Харьковском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении остановлено 14 атак россиян в районах Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки.

На Краматорском направлении враг пытался дважды продвинуться вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении отражено восемь атак в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении отражена 51 атака. Россияне больше всего давили неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

На Кураховском направлении отражено 40 атак в районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.

На Времовском направлении остановлено 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов и не только.

На Приднепровском направлении отбито семь атак.

В Курской области россияне провели 11 штурмов позиций украинских подразделений.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 755 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки ее потери составили: