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За добу 175 боїв. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

Вівторок 10 грудня 2024 08:55
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За добу 175 боїв. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 9 грудня, на фронті відбулось 175 бойових зіткнень. Найбільше атак відбито на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

"Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили пункт управління російських загарбників", - пише Генштаб.

На Харківському напрямку росіяни шість разів атакували в районах Глибокого та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував в районах Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку зупинено 14 атак росіян в районах Греківки, Зеленого Гаю, Надії, Макіївки, Торського та Ямполівки.

На Краматорському напрямку ворог намагався двічі просунутись поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку відбито вісім атак у районах Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку відбито 51 атаку. Росіяни найбільше тиснули неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

На Курахівському напрямку відбито 40 атак в районах Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дальнього, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку зупинено 27 атак в напрямку Костянтинополя, Новосілки та поблизу Сухих Ялів й не тільки.

На Придніпровському напрямку відбито сім атак.

У Курській області росіяни провели 11 штурмів позицій українських підрозділів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 755 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу її втрати склали:

  • 1350 військових;
  • 5 танків;
  • 7 бойових броньованих машин й не тільки.

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