За сутки 175 боев. Больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 9 декабря, на фронте состоялось 175 боевых столкновений. Больше всего атак отбито на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ситуация на направлениях
"За прошедшие сутки ракетные войска Сил обороны поразили пункт управления российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении россияне шесть раз атаковали в районах Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении остановлено 14 атак россиян в районах Грековки, Зеленого Гая, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполовки.
На Краматорском направлении враг пытался дважды продвинуться вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении отражено восемь атак в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
На Покровском направлении отражена 51 атака. Россияне больше всего давили неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Шевченко.
На Кураховском направлении отражено 40 атак в районах Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахово.
На Времовском направлении остановлено 27 атак в направлении Константинополя, Новоселки и вблизи Сухих Ялов и не только.
На Приднепровском направлении отбито семь атак.
В Курской области россияне провели 11 штурмов позиций украинских подразделений.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 755 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки ее потери составили:
- 1350 военных;
- 5 танков;
- 7 боевых бронированных машин и не только.
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