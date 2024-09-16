За добу 173 бої, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі Вовчанська.

На Куп'янськоаму напрямку відбулось 20 боєзіткнень. Відбиті атаки росіян неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.

На Сіверському напрямку відбито 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку росіяни три рази атакували у районах Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Дружби, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка й не тільки.

На Курахівському напрямку відбито 42 ворожі атаки. найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 10 штурмів в районах Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку росіяни атакували у бій Новодарівки.

На Придніпровському напрямку ворог намагався витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Сили оборони знищили ще 1060 російських окупантів, а також:

3 танки;

8 бойових броньованих машин;

14 артилерійських систем.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі перевищують 634 тисячі одиниць.