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За сутки 173 боя, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 15 сентября, на фронте состоялось 173 боя. Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе Волчанска. 

На Купянском направлении состоялось 20 боестолкновений. Отбиты атаки россиян неподалеку Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебово, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

На Северском направлении отражено 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении россияне три раза атаковали в районах Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Дружбы, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении враг совершил 36 атак в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка и не только. 

На Кураховском направлении отбито 42 вражеские атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка.

На Времовском направлении россияне совершили 10 штурмов в районах Водяного, Катериновки, Сладкого и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении россияне атаковали в бой Новодаровки. 

На Приднепровском направлении враг пытался вытеснить с позиций наши подразделения восемь раз.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских оккупантов, а также:

  • 3 танка;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 14 артиллерийских систем.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе превышают 634 тысяч единиц.

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