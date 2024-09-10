За добу 167 боїв, на Времівському напрямку ворог активно залучав авіацію, - Генштаб

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось 2 боєзіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп'янському напрямку відбулось 12 ворожих атак у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів. Акцент робили біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку відбито 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку зупинено 41 штурмову і наступальну дію агресора. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 46 атак. Основні зусилля росіяни були у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили дев’ять штурмів. Активно задіювали для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три атаки в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 628 тисяч одиниць живої сили. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1380 російських терористів, а також знищили: