За сутки 167 боев, на Времовском направлении враг активно привлекал авиацию, - Генштаб

За прошедшие сутки, 9 сентября, на линии боевого соприкосновения состоялось 167 боев. На Времовском направлении россияне активно привлекали штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении состоялось 2 боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На Купянском направлении состоялось 12 вражеских атак в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз. Акцент делали возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.
На Северском направлении отражено 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Белой Горы.
На Торецком направлении россияне совершили девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое и наступательное действие агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.
На Кураховском направлении враг совершил 46 атак. Основные усилия россияне были в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.
На Времовском направлении россияне совершили девять штурмов. Активно задействовали для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении враг совершил три атаки в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 628 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1380 российских террористов, а также уничтожили:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.