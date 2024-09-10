За сутки 167 боев, на Времовском направлении враг активно привлекал авиацию, - Генштаб

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось 2 боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении состоялось 12 вражеских атак в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз. Акцент делали возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Северском направлении отражено 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районе Белой Горы.

На Торецком направлении россияне совершили девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении остановлено 41 штурмовое и наступательное действие агрессора. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении враг совершил 46 атак. Основные усилия россияне были в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времовском направлении россияне совершили девять штурмов. Активно задействовали для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг совершил три атаки в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Потери России

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 628 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1380 российских террористов, а также уничтожили: