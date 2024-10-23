За добу 166 боїв, найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби, 22 жовтня, на фронті відбулось 166 бойових зіткнень. Більше половини боїв - на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три пункти управління БпЛА, п’ять артилерійських систем та два засоби ППО", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп'янському напрямку відбито 13 штурмових дій росіян біля Голубівки, Піщаного, Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували неподалік Греківки, Новомихайлівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку відбито одну спробу загарбників просунутись вперед в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Покровському напрямку ворог здійснив 56 штурмових дій. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку відбито 47 атак біля Гірника, Новодмитрівки, Гострого, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку росіяни десять разів штурмували в напрямку Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупанти й надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Відбулось одне бойове зіткнення в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку чотири атаки росіян не мали успіху під час штурму оборонних рубежів в острівній зоні дельти Дніпра.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 683 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 окупантів, а також знищили: