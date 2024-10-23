За минулу добу РФ втратила майже 1500 солдатів та понад 50 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 22 на 23 жовтня, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни, втрати РФ перевищили 683 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, вчора станом на 22:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на фронті 122 бої. У звіті було сказано, що російські загарбники зосереджують основні наступальні дії на двох напрямках - Покровському та Курахівському.

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