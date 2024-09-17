За сутки 157 боев. Генштаб рассказал об обновленной ситуации на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Российские войска нанесли 84 авиаудара, выпустив 127 управляемых авиабомб (УАБ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Противник также совершил 4030 артиллерийских обстрелов, в том числе 135 - из реактивных систем залпового огня. Наибольшая активность наблюдалась в районах Шалигино, Купянска, Покровска, Угледара и Часового Яра.
Украинские силы обороны продолжают наносить врагу ощутимые потери. Авиация и ракетные войска осуществили восемь ударов по местам скопления российских войск, двум радиолокационным станциям и важным объектам оккупантов.
В частности, на Харьковском направлении зафиксировано два боевых столкновения вблизи Волчанска, а на Купянском направлении произошло 11 атак. На Лиманском направлении враг совершил 21 штурм, а на Торецком направлении - 19 атак с поддержкой авиации.
Наиболее активные бои продолжались на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские войска отбили 40 и 42 атаки соответственно.
Украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия врага, нанося значительные потери в живой силе и технике.
Потери россиян
За сутки 16 сентября украинские защитники нанесли ощутимые потери российской армии, уничтожив 1020 военных оккупантов. Кроме того, были ликвидированы два танка, шесть боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем, что ослабило огневую мощь врага.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.