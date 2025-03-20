За добу 155 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.

На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине й не тільки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.

На Курському напрямку українські воїни відбили 22 атаки загарбників.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 899 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добув його втрати росіян склали ще 1,4 тисячі солдатів. Також Сили оборони знищили: