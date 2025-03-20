За добу 155 зіткнень. Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 19 березня, на фронті відбулось 155 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління, два засоби ППО, 10 засобів ракетних військ і артилерії, дві станції РЕБ та ще одну важливу ціль російських загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів поблизу Ямполівки та в напрямках населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку ворог вчинив чотири атаки у районах Олександро-Шультиного, Міньківки та Новомаркового.
На Торецькому напрямку ворог 21 раз атакував біля Кримського, Торецька, Дачного та Диліївки.
На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Котлине й не тільки.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 13 атак загарбників у районах Привільного, Розливу, Булацького та Костянтинополя.
Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили сім атак в районі Степового та в напрямку населених пунктів Лобкове та Щербаки.
На Курському напрямку українські воїни відбили 22 атаки загарбників.
Від початку повномасштабної війни ворог втратив більше 899 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добув його втрати росіян склали ще 1,4 тисячі солдатів. Також Сили оборони знищили:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.