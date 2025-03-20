За сутки 155 столкновений. Генштаб показал карту боевых действий

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭБ и еще одну важную цель российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз вблизи Ямполовки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки в районах Александро-Шультино, Миньковки и Новомаркового.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал возле Крымского, Торецка, Дачного и Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино и не только.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три атаки противника в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.

На Курском направлении украинские воины отбили 22 атаки захватчиков.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны враг потерял более 899 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки его потери россиян составили еще 1,4 тысячи солдат. Также Силы обороны уничтожили: