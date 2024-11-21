За добу 153 зіткнення, основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 20 листопада, на фронті відбулось 153 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Дванадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп'янському напрямку ворог сім разів атакував в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку відбито десять атак. Основні зусилля окупанти зосередили в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

Ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки

На Покровському напрямку відбито 34 атаки неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр й не тільки.

На Курахівському напрямку росіяни 29 разів намагалися прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка.

На Времівському напрямку ворог також 29 разів атакував в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку відбито шість атак.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 727 тисяч одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1510 російських терористів та знищили: