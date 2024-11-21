За сутки 153 столкновения, основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 20 ноября, на фронте состоялось 153 боевых столкновения. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Двенадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены пункт управления и полевой склад боеприпасов врага", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали в районах Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении враг семь раз атаковал в районах Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении отбито десять атак. Основные усилия оккупанты сосредоточили в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.
Враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки
На Покровском направлении отбито 34 атаки неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр и не только.
На Кураховском направлении россияне 29 раз пытались прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка.
На Времовском направлении враг также 29 раз атаковал в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки.
На Приднепровском направлении отбито шесть атак.
Потери России
С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 727 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1510 российских террористов и уничтожили:
- 8 танков;
- 24 боевые бронированные машины;
- 50 артиллерийских систем.
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