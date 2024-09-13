За добу 143 бойових зіткнень, найбільше на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 12 вересня, на лінії фронту відбулось 143 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників", - пише Генштаб.
На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп'янському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.
На Лиманському напрямку росіяни шість раз атакували. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.
На Сіверському напрямку відбито п'ять ворожих атак поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.
На Покровському напрямку відбито 36 штурмових атак у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки.
На Курахівському напрямку відбито 64 атаки. 75% боїв відбулись в районах Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.
На Времівському напрямку здійснено п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви.
На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Роботиного.
На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони шість разів.
Від початку повномасштабної війни втрати Росії перевищили 631 тисячу одиниць особового складу. За минулу добу Сили оборони ліквідували 1220 окупантів, а також знищили:
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