Понад 1200 окупантів, 18 танків і 48 бронемашин: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За минулу добу Росія втратила у війні проти України 1220 військових, 18 танків, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 631420 (+1220) осіб;
- танків - 8671 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 17003 (+48) од.;
- артилерійських систем - 18061 (+52) од.;
- РСЗВ - 1185 (+1) од.;
- засоби ППО - 945 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15113 (+80) од.;
- крилатих ракет - 2591 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24560 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 3071 (+10) од.
Нагадаємо, за даними ISW, російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.
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