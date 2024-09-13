За сутки 143 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 12 сентября, на линии фронта состоялось 143 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.
На Северском направлении отражено пять вражеских атак вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.
На Покровском направлении отбито 36 штурмовых атак в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.
На Кураховском направлении отбито 64 атаки. 75% боев состоялись в районах Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.
На Времовском направлении осуществлено пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы.
На Ореховском направлении враг атаковал в районе Роботино.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции Сил обороны шесть раз.
С начала полномасштабной войны потери России превысили 631 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1220 оккупантов, а также уничтожили:
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