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За сутки 143 боевых столкновений, больше всего на Кураховском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 сентября, на линии фронта состоялось 143 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении состоялось восемь вражеских атак неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне шесть раз атаковали. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении отражено пять вражеских атак вблизи Верхнекаменского. 

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении отбито 36 штурмовых атак в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении отбито 64 атаки. 75% боев состоялись в районах Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Времовском направлении осуществлено пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении враг атаковал в районе Роботино. 

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции Сил обороны шесть раз.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны потери России превысили 631 тысяч единиц личного состава. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1220 оккупантов, а также уничтожили:

  • 18 танков;
  • 48 боевых бронированных машин;
  • 52 артиллерийские системы и не только.

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