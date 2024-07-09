За добу 141 боєзіткнення. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжували активні дії. Сили оборони відбили дев'ять атак в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок.

На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу зросла до семи. Ворог штурмував біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни у Донецькій області.

На Сіверському напрямку відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку зупинено 11 спроб ворога прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог 19 разів атакував неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-йорк.

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області.

На Курахівському напрямку ворог дев'ять разів атакував в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито 10 атаку біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Активно діяла ворожа авіація.

На Гуляйпільському напрямку росіяни запустили 18 некерованих авіаракет у районі Чумацького Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбито дев'ять атак в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Кринок.

Втрати Росії у війні

Вчора, 8 липня, протягом доби втрати ворога склали 1220 одиниць живої сили. Сили оборони також знищили: