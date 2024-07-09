За сутки 141 боестолкновение. Генштаб рассказал о ситуации на фронте вчера

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и четыре района сосредоточения личного состава противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне продолжали активные действия. Силы обороны отбили девять атак в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, Старица и Сотницкий Казачок.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки возросло до семи. Враг штурмовал возле Берестового, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отражено 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении отражено семь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении остановлено 11 попыток врага прорвать оборону в районах Богдановки, Григорьевки, Белой Горы, Андреевки, Веселого и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг 19 раз атаковал неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Южное, Северное, Торецк и Нью-йорк.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Карловка и Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Нетайлово, Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском направлении отбито 10 атак возле Водяного, Константиновки, Урожайного, Ровнополя, Новоселки и Макаровки Донецкой области. Активно действовала вражеская авиация.

На Гуляйпольском направлении россияне запустили 18 неуправляемых авиаракет в районе Чумацкого Запорожской области.

На Ореховском направлении отражено девять атак в районах Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки и Щербаков Запорожской области.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага в районе Крынок.

Потери России в войне

Вчера, 8 июля, за сутки потери врага составили 1220 единиц живой силы. Силы обороны также уничтожили: