За добу 139 бойових зіткнень, найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу, три артилерійських засоби, два засоби ППО, одну радіолокаційну станцію, два пункти управління, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни п’ять разів атакували неподалік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось одинадцять атак окупантів. Відбито штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового й не тільки.

На Лиманському напрямку росіяни ворог атакував 14 разів поблизу Греківка, Новоєгорівка, Григорівка й не тільки.

На Краматорському напрямку росіяни атакували в районі Ступочок.

На Торецькому напряму ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку зупинено 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського й не тільки.

На Курахівському напрямку відбито 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку відбито 15 штурмів поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз без успіху атакували у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбито дві спроби ворога просунутися вперед.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1690 російських терористів. Також було знищено:

8 танків;

27 бойових броньованих машин;

49 артилерійських систем й не тільки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 725 тисяч окупантів.