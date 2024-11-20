За сутки 139 боевых столкновений, больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один другой важный объект захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне пять раз атаковали неподалеку Волчанска.

На Купянском направлении состоялось одиннадцать атак оккупантов. Отбиты штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово и не только.

На Лиманском направлении россияне враг атаковал 14 раз вблизи Грековка, Новоегоровка, Григорьевка и не только.

На Краматорском направлении россияне атаковали в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского и не только.

На Кураховском направлении отражено 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении отбито 15 штурмов вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отбиты две попытки врага продвинуться вперед.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1690 российских террористов. Также было уничтожено:

8 танков;

27 боевых бронированных машин;

49 артиллерийских систем не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 725 тысяч оккупантов.