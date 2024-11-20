RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

За сутки 139 боевых столкновений, больше всего враг давил на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 19 ноября, зафиксировано 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, три артиллерийских средства, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию, два пункта управления, склад боеприпасов и еще один другой важный объект захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне пять раз атаковали неподалеку Волчанска. 

На Купянском направлении состоялось одиннадцать атак оккупантов. Отбиты штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово и не только. 

На Лиманском направлении россияне враг атаковал 14 раз вблизи Грековка, Новоегоровка, Григорьевка и не только. 

На Краматорском направлении россияне атаковали в районе Ступочек. 

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского и не только. 

На Кураховском направлении отражено 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении отбито 15 штурмов вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупанты один раз без успеха атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении отбиты две попытки врага продвинуться вперед. 

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1690 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 8 танков;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 49 артиллерийских систем не только.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 725 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеГенштаб ВСУРоссийская Федерация