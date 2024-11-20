Майже 1700 окупантів та 100 автоцистерн. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Фото: названо втрати РФ в Україні на 20 листопада (Getty Images)
За добу 19 листопада українські військові ліквідували 1690 окупантів. Крім того вдалося "мінуснути" 91 дрон та 100 одиниць автотехніки та автоцистерн.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 725740 (+1690) осіб ліквідовано;
- танків – 9390 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 19119 (+27) од.;
- артилерійських систем – 20681 (+49) од.;
- РСЗВ – 1252 од.;
- засоби ППО – 1001 (+2) од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91) од.;
- крилаті ракети – 2756 (+2) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од.;
- спеціальна техніка - 3674 (+2) од.
Ситуація на фронті
На вечір 19 листопада на фронті з початку доби сталося 130 бойових зіткнень.
Зокрема, ЗСУ відбили понад 20 спроб ворога вибити українські підрозділи із позицій у Курській області.
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