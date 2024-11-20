Майже 1700 окупантів та 100 автоцистерн. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу 19 листопада українські військові ліквідували 1690 окупантів. Крім того вдалося "мінуснути" 91 дрон та 100 одиниць автотехніки та автоцистерн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

На вечір 19 листопада на фронті з початку доби сталося 130 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ відбили понад 20 спроб ворога вибити українські підрозділи із позицій у Курській області.

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