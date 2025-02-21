За добу 121 бій, ворог тиснув на Покровському й Курському напрямках,- Генштаб

"Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбито три атаки, які ворог здійснив у бік Вовчанська й Западного.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували сім разів поблизу Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбито п'ять атак в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни намагались чотири рази просунутись поблизу Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбито десять атак у районі Торецька.

На Покровському напрямку росіяни 34 рази атакували неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге й не тільки.

На Новопавлівському напрямку відбито 12 ворожих атак.

На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

Фото: карти бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 29 ворожих штурмів.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 864 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати склали 1280 солдатів. Також Сили оборони знищили: