За сутки 121 бой, враг давил на Покровском и Курском направлениях,- Генштаб

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбиты три атаки, которые враг совершил в сторону Волчанска и Западного.

На Купянском направлении россияне атаковали семь раз вблизи Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении отражено пять атак в районах населенных пунктов Ямполовка и Колодязи.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне пытались четыре раза продвинуться вблизи Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении отражено десять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении россияне 34 раза атаковали неподалеку населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе и не только.

На Новопавловском направлении отражено 12 вражеских атак.

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

На Курском направлении Силы обороны отбили 29 вражеских штурмов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 864 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери составили 1280 солдат. Также Силы обороны уничтожили: