RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

За сутки 121 бой, враг давил на Покровском и Курском направлениях,- Генштаб

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 20 февраля, на фронте состоялся 121 бой. Больше всего россияне давили на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении отбиты три атаки, которые враг совершил в сторону Волчанска и Западного.

На Купянском направлении россияне атаковали семь раз вблизи Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении отражено пять атак в районах населенных пунктов Ямполовка и Колодязи.

 

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Северском направлении Силы обороны отбили две атаки вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне пытались четыре раза продвинуться вблизи Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении отражено десять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении россияне 34 раза атаковали неподалеку населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лисовка, Водяное Второе и не только.

На Новопавловском направлении отражено 12 вражеских атак.

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

 

Фото: карты боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

На Курском направлении Силы обороны отбили 29 вражеских штурмов.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 864 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери составили 1280 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

  • 12 танков;
  • 18 боевых бронированных машин;
  • 52 артиллерийские системы и не только.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУ