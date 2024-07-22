За добу 117 боєзіткнень, майже 40 боїв відбулось на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп'янському напрямку відбито 11 атак росіян біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку відбито дев'ять штурмових дій поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбито 13 ворожих атак в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку відбито 39 атак в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

На Курахівському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка.

На Времівському напрямку відбито одну атаку. Водночас росіяни активно застосовували авіацію проти населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку відбито три атаки.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби було знищено ще 1050 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у живій силі перевищують 567 тисяч одиниць. Також вчора було знищено: