За добу на фронті знищено більше 1000 окупантів, 18 танків і 51 артсистему
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За добу 21 липня воїни ЗСУ знищили 1050 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 567 760 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 567760 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків – 8284 (+18) од.;
- бойових броньованих машин – 15980 (+17) од.;
- артилерійських систем – 15637 (+51) од.;
- РСЗВ – 1123 (+2) од.;
- засоби ППО – 900 (+4) од.;
- літаків – 361 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73) од.;
- крилаті ракети – 2401 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102) од.;
- спеціальна техніка - 2637 (+21) од.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не розкриватиме інформацію про втрати серед військових, однак поки що цифри не зменшуються.
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