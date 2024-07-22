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За сутки 117 боестолкновений, почти 40 боев произошло на Покровском направлении, - Генштаб

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 21 июля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 117 боев. На Покровском направлении отбито почти 40 наступательных и штурмовых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - пишет Генштаб. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении отражено 11 атак россиян у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении россияне 11 раз атаковали неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.

На Северском направлении отражено девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении отражено 13 вражеских атак в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.

На Покровском направлении отражено 39 атак в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

На Кураховском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка.

На Времовском направлении отбита одна атака. В то же время россияне активно применяли авиацию против населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Временка.

На Ореховском направлении отбито три атаки вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении отбито три атаки. 

Потери России в войне 

За прошедшие сутки было уничтожено еще 1050 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе превышают 567 тысяч единиц. Также вчера было уничтожено: 

  • 18 танков; 
  • 17 боевых бронированных машин и не только. 

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