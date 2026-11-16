Добровольцям тероборони спростили оформлення інвалідності: що змінилося

Кабінет Міністрів уточнив порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни учасникам добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.
Учасники добровольчих формувань територіальних громад, які отримали поранення, контузії або захворювання під час захисту України, мали труднощі з оформленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Для цього вони повинні були подавати довідку за формою додатка 6 до постанови Кабміну № 413. Водночас для добровольців ДФТГ передбачена інша форма документа - за додатком 7.
Через цю невідповідність документи могли не приймати або затягувати їх розгляд.
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Уряд постановою від 11 листопада 2026 року № 1414 уточнив порядок підтвердження участі добровольців в обороні України.
Тепер довідка за формою додатка 7 офіційно є підставою для надання не лише статусу учасника бойових дій, а й статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.
Також розширили перелік документів, якими можна підтвердити факт отримання поранення. До нього додали:
Окремо уряд врегулював питання оформлення документів для добровольців, чиї формування вже розформували.
Якщо підрозділ не має правонаступника, довідку зможе підписати командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Достовірність зазначених у ній даних підтверджуватиме начальник штабу цієї військової частини.
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