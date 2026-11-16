Добровольцям тероборони спростили оформлення інвалідності: що змінилося

Чому виникали проблеми

Учасники добровольчих формувань територіальних громад, які отримали поранення, контузії або захворювання під час захисту України, мали труднощі з оформленням статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для цього вони повинні були подавати довідку за формою додатка 6 до постанови Кабміну № 413. Водночас для добровольців ДФТГ передбачена інша форма документа - за додатком 7.

Через цю невідповідність документи могли не приймати або затягувати їх розгляд.

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Які документи прийматимуть

Уряд постановою від 11 листопада 2026 року № 1414 уточнив порядок підтвердження участі добровольців в обороні України.

Тепер довідка за формою додатка 7 офіційно є підставою для надання не лише статусу учасника бойових дій, а й статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Також розширили перелік документів, якими можна підтвердити факт отримання поранення. До нього додали:

витяг із журналу бойових дій або бойового донесення;

первинну медичну картку за формою № 001/о;

виписний епікриз із зазначенням дати травми;

дані з Медичної інформаційної системи Збройних сил України.

Якщо підрозділ розформували

Окремо уряд врегулював питання оформлення документів для добровольців, чиї формування вже розформували.

Якщо підрозділ не має правонаступника, довідку зможе підписати командир військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ. Достовірність зазначених у ній даних підтверджуватиме начальник штабу цієї військової частини.