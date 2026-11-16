Добровольцам терробороны упростили оформление инвалидности: что изменилось

Почему возникали проблемы

Участники добровольческих формирований территориальных громад, получившие ранения, контузии или заболевания во время защиты Украины, испытывали трудности с оформлением статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Для этого они должны были подавать справку по форме приложения 6 к постановлению Кабмина № 413. В то же время для добровольцев ДФТГ предусмотрена другая форма документа - по приложению 7.

Из-за этого несоответствия документы могли не принимать или затягивать их рассмотрение.

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Какие документы будут принимать

Правительство постановлением от 11 ноября 2026 г. № 1414 уточнило порядок подтверждения участия добровольцев в обороне Украины.

Теперь справка по форме приложения 7 официально является основанием для предоставления не только статуса участника боевых действий, но и статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Также расширили список документов, которыми можно подтвердить факт получения ранения. К нему добавили:

выписка из журнала боевых действий или боевого донесения;

первичную медицинскую карточку по форме № 001/о;

выписной эпикриз с указанием даты травмы;

данные из Медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины.

Если подраздел расформировали

Отдельно правительство урегулировало вопросы оформления документов для добровольцев, чьи формирования уже расформированы.

Если у подразделения нет правопреемника, справку сможет подписать командир военной части Сил территориальной обороны ВСУ. Достоверность указанных в нем данных будет подтверждать начальник штаба этой военной части.