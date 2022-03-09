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Добровольцы-иностранцы могут получить украинское гражданство

Автор: Роман Мирончук

Иностранные добровольцы, которые приехали, чтобы помочь нашим бойцам защитить страну от оккупационных войск, смогут получить украинское гражданство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую ​​возможность", - отметил он.

Енин также рассказал, что количество иностранных добровольцев, которые прибыли в Украину, растет. Они подписывают контракт и получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украину едут добровольцы из 52 стран. Они присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.

При этом общее число заявок от добровольцев-иностранцев приближается к 20 000.

Мы также писали о том, что в Украину прибывают первые добровольцы из Британии. Они будут помогать нашим силам воевать против российской армии.

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Война России против Украины