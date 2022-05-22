Тільки добровільно. Мінфін Німеччини проти конфіскації активів російських олігархів

Німеччина проти примусового вилучення на користь України майна російських олігархів, які потрапили під західні санкції. Необхідно переконати росіян в тому, щоб вони зробили це добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Мінфіну Німеччини Крістіана Лінднера в інтерв'ю FT.

Він підкреслив, Німеччина відкрита до пропозицій Євросоюзу щодо вилучення російських державних активів на користь України, проте вважає надто серйозними складнощі, якими загрожує конфіскація власності росіян.

"Країни, в основі устрою яких лежить верховенство закону, гарантують недоторканність приватної власності. Пов'язані з конфіскацією складності дуже великі. Російських бізнесменів слід переконувати внести внесок у виплату репарацій Україні на добровільній основі. З цього приводу необхідно провести політичну дискусію, у якій я хотів би взяти участь", - зазначив Лінднер.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну в усьому світі почали заморожувати та заарештовувати російські активи та майно, західні країни розглядають можливість їхньої конфіскації для фінансування відновлення України.

Додамо, президент України Володимир Зеленський запропонував створити механізм конфіскації заморожених активів Росії, гроші з яких би йшли на компенсації тим, хто постраждав від російської агресії.

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