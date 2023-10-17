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Зрадника з Бахмута засудили до 15 років в'язниці, він здавав позиції ЗСУ росіянам

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 17:28
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Зрадника з Бахмута засудили до 15 років в'язниці, він здавав позиції ЗСУ росіянам Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Жителя Бахмута засудили до 15 років в'язниці за держзраду. Він здавав росіянам позиції українських військових, а також вербував шпигунів для співпраці з ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

Як встановило слідство, засудженим є місцевий мешканець, який після початку повномасштабного вторгнення Росії був дистанційно завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ.

Для комунікації з ФСБ її поплічник використовував анонімні чати в месенджерах, де підписував себе як "Сєдой" або "Ступянський".

"А передачу агресору розвідданих здійснював у вигляді фото- та відеофайлів українських об'єктів з їхніми позначками на електронних картах", - йдеться у повідомленні.

Зрадник вербував інших шпигунів у Донецькій області

Встановлено, що загарбники використовували розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

Також розвідувальна інформація була потрібна окупантам для планування власних бойових операцій, спрямованих на штурм і захоплення українського міста-фортеці.

Зрадника з Бахмута засудили до 15 років в'язниці, він здавав позиції ЗСУ росіянам

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, ФСБ задіяла свого агента для пошуку "однодумців" та їхнього подальшого вербування для шпигунства на користь РФ у Слов'янську та Краматорську.

Суд відправив його до в'язниці

За виконання ворожих завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику "зарплату" в розмірі 15 тисяч гривень. Однак цих грошей зловмисник так і не отримав.

Співробітники СБУ затримали російського агента в результаті спецоперації в Бахмуті в серпні 2022 року. Під час обшуків у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з ФСБ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора російського ГРУ. Щоб менше привертати до себе увагу, він "працював під прикриттям" - влаштувався у міжнародний благодійний фонд.

Також правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).

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