Зрадницю засудили до 15 років тюрми. Вона допомогла РФ вдарити по Хмельницькій області

Мешканка Хмельницької області допомогла РФ завдати удару по Полонській громаді. Її засудили до 15 років в'язниці за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

З початку повномасштабної війни жінка через одну із соціальних мереж налагодила контакт із представником ФСБ Росії.

Вона передавала йому інформацію про розташування військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, підприємств, які працюють на оборонний комплекс країни, місця розташування аеродромів і залізничних станцій по місту та області.

Жінка навела ракету на Хмельницьку область

За надання інформації жінка отримувала гроші.

У квітні минулого року за надісланими нею даними окупанти завдали ракетного удару по території Полонської об'єднаної територіальної громади.

Фото: Зрадниця (facebook.com/pgo.gov.ua)

У соцмережах вона виправдовувала і вихваляла дії окупантів, закликала підтримувати армію РФ і незаконні збройні формування.

Суд визнав її винною в держзраді

Жінку визнали винною у наступних злочинах:

Державній зраді;

Вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу;

Посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

Виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Її засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

В Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора російського ГРУ. Щоб менше привертати до себе увагу, він "працював під прикриттям" - влаштувався у міжнародний благодійний фонд.

Також правоохоронці затримали колаборантку, яка організовувала фейковий "референдум" під час окупації Чорнобаївки (Херсонська область).