Добропілля залишається під контролем ЗСУ: "Азов" відповів на заяви РФ про оточення міста

У "Азові" заявили, що плани російського військово-політичного керівництва на осінь передбачають оточення Добропілля. Водночас, за даними українських військових, місто залишається під контролем Сил оборони.

"Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони", - наголосили у 1-му корпусі НГУ.

За даними військових, російські штурмові групи намагаються проникати до міжпозиційного простору на підступах до міста. Українські захисники виявляють такі групи та знищують їх.

В "Азові" також зазначили, що російські заяви про ситуацію навколо Добропілля не відповідають реальному стану справ.

У корпусі закликали стежити за офіційними повідомленнями Сил оборони України та не поширювати інформацію з російських пропагандистських ресурсів.