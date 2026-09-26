Доброполье остается под контролем ВСУ: "Азов" ответил на заявления РФ об оцеплении города

В "Азове" заявили, что планы российского военно-политического руководства на осень предполагают оцепление Доброполья. В то же время, по данным украинских военных, город остается под контролем сил обороны.

"Город Доброполье остается под контролем Сил обороны", - подчеркнули в 1-м корпусе НГУ.

По данным военных, российские штурмовые группы пытаются проникать в межпозиционное пространство на подступах к городу. Украинские защитники выявляют такие группы и уничтожают их.

В "Азове" также отметили, что российские заявления о ситуации вокруг Доброполья не отвечают реальному положению дел.

В корпусе призывали следить за официальными сообщениями Сил обороны Украины и не распространять информацию по российским пропагандистским ресурсам.