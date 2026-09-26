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Доброполье остается под контролем ВСУ: "Азов" ответил на заявления РФ об оцеплении города

12:56 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Доброполье остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления России о якобы окружении города и успехах ее войск в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

В "Азове" заявили, что планы российского военно-политического руководства на осень предполагают оцепление Доброполья. В то же время, по данным украинских военных, город остается под контролем сил обороны.

"Город Доброполье остается под контролем Сил обороны", - подчеркнули в 1-м корпусе НГУ.

По данным военных, российские штурмовые группы пытаются проникать в межпозиционное пространство на подступах к городу. Украинские защитники выявляют такие группы и уничтожают их.

В "Азове" также отметили, что российские заявления о ситуации вокруг Доброполья не отвечают реальному положению дел.

В корпусе призывали следить за официальными сообщениями Сил обороны Украины и не распространять информацию по российским пропагандистским ресурсам.

Напомним, в начале августа украинские подразделения провели операцию, в ходе которойсорвали попытку российских войск выйти на логистические пути для оцепления Дружковки и удара в направлении Доброполья.

По данным Института изучения войны (ISW), 24 и 25 сентября российские войска продолжали наступательные действия на Константиновском направлении, но подтвержденного продвижения не оказали. В то же время оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Доброполья.

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