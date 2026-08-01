"Добробут" на Позняках у Києві закрили на кілька днів після прильоту балістики

Медичний центр мережі "Добробут" на лівому березі Києва призупинив роботу через наслідки нічної атаки РФ. Заклад не прийматиме пацієнтів 1 та 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичну мережу "Добробут" .

Уночі поруч із медичним центром "Добробут" на лівому березі стався "приліт".

Ніхто з працівників не постраждав, однак будівля зазнала значних ушкоджень - вибиті вікна, шибки та вхідні двері, постраждали фасад і аптечний пункт.

Фото: Через російську атаку на Київ пошкоджено медцентр "Добробут" (https://www.facebook.com/MCDobrobut)

Через ці наслідки, масштаб яких у мережі ще оцінюють, клініка не зможе приймати пацієнтів найближчими днями.

Команда працює на місці від самого ранку, щоб якнайшвидше відновити роботу медцентру. Заклад на вулиці Драгоманова, 21-А не працюватиме 1 та 2 серпня.

Куди звертатися пацієнтам

Пацієнтам, яким потрібна медична допомога, у мережі радять звертатися до контакт-центру.

Багатопрофільні лікарні "Добробут" на вулиці Ідзиковських, 3, та на проспекті Бажана, 12-А протягом двох днів безоплатно надають допомогу постраждалим через обстріл.