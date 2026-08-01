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"Добробут" на Позняках у Києві закрили на кілька днів після прильоту балістики

18:46 01.08.2026 Сб
2 хв
Дві багатопрофільні лікарні мережі два дні безоплатно допомагають постраждалим від атаки РФ
aimg Валерія Абабіна
"Добробут" на Позняках у Києві закрили на кілька днів після прильоту балістики Фото: Через російську атаку на Київ пошкоджено медцентр "Добробут" (https://www.facebook.com/MCDobrobut)
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Медичний центр мережі "Добробут" на лівому березі Києва призупинив роботу через наслідки нічної атаки РФ. Заклад не прийматиме пацієнтів 1 та 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичну мережу "Добробут".

Уночі поруч із медичним центром "Добробут" на лівому березі стався "приліт".

Ніхто з працівників не постраждав, однак будівля зазнала значних ушкоджень - вибиті вікна, шибки та вхідні двері, постраждали фасад і аптечний пункт.

Фото: Через російську атаку на Київ пошкоджено медцентр "Добробут" (https://www.facebook.com/MCDobrobut)

Через ці наслідки, масштаб яких у мережі ще оцінюють, клініка не зможе приймати пацієнтів найближчими днями.

Команда працює на місці від самого ранку, щоб якнайшвидше відновити роботу медцентру. Заклад на вулиці Драгоманова, 21-А не працюватиме 1 та 2 серпня.

Куди звертатися пацієнтам

Пацієнтам, яким потрібна медична допомога, у мережі радять звертатися до контакт-центру.

Багатопрофільні лікарні "Добробут" на вулиці Ідзиковських, 3, та на проспекті Бажана, 12-А протягом двох днів безоплатно надають допомогу постраждалим через обстріл.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами.

Загинули дев'ятеро людей, ще щонайменше 27 дістали поранення, серед них четверо дітей. Наслідки обстрілу зафіксували у Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському, Печерському та Дніпровському районах.

Загалом уночі РФ атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами. Основним напрямком удару стала Київщина, також під атакою опинилися Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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