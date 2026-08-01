"Добробут" на Позняках в Киеве закрыли на несколько дней после прилета баллистики

Медицинский центр сети "Добробут" на левом берегу Киева приостановил работу из-за последствий ночной атаки РФ. Заведение не будет принимать пациентов 1 и 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медицинскую сеть "Добробут" .

Ночью рядом с медицинским центром "Добробут" на левом берегу произошел "прилет".

Никто из работников не пострадал, однако здание получило значительные повреждения - выбиты окна, стекла и входные двери, пострадали фасад и аптечный пункт.

Фото: Из-за российской атаки на Киев поврежден медцентр "Добробут" (https://www.facebook.com/MCDobrobut)

Из-за этих последствий, масштаб которых в сети еще оценивают, клиника не сможет принимать пациентов в ближайшие дни.

Команда работает на месте с самого утра, чтобы как можно быстрее возобновить работу медцентра. Заведение на улице Драгоманова, 21-А не будет работать 1 и 2 августа.

Куда обращаться пациентам

Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи, в сети советуют обращаться в контакт-центр.

Многопрофильные больницы "Добробут" на улице Идзиковских, 3 и на проспекте Бажана, 12-А в течение двух дней бесплатно оказывают помощь пострадавшим из-за обстрела.