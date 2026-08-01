"Добробут" на Позняках в Киеве закрыли на несколько дней после прилета баллистики
Медицинский центр сети "Добробут" на левом берегу Киева приостановил работу из-за последствий ночной атаки РФ. Заведение не будет принимать пациентов 1 и 2 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на медицинскую сеть "Добробут" .
Ночью рядом с медицинским центром "Добробут" на левом берегу произошел "прилет".
Никто из работников не пострадал, однако здание получило значительные повреждения - выбиты окна, стекла и входные двери, пострадали фасад и аптечный пункт.
Фото: Из-за российской атаки на Киев поврежден медцентр "Добробут" (https://www.facebook.com/MCDobrobut)
Из-за этих последствий, масштаб которых в сети еще оценивают, клиника не сможет принимать пациентов в ближайшие дни.
Команда работает на месте с самого утра, чтобы как можно быстрее возобновить работу медцентра. Заведение на улице Драгоманова, 21-А не будет работать 1 и 2 августа.
Куда обращаться пациентам
Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи, в сети советуют обращаться в контакт-центр.
Многопрофильные больницы "Добробут" на улице Идзиковских, 3 и на проспекте Бажана, 12-А в течение двух дней бесплатно оказывают помощь пострадавшим из-за обстрела.
Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами.
Погибли девять человек, еще по меньшей мере 27 получили ранения, среди них четверо детей. Последствия обстрела были зафиксированы в Соломенском, Голосеевском, Дарницком, Шевченковском, Печерском и Днепровском районах.
Всего ночью РФ атаковала Украину 35 ракетами и 185 дронами . Основным направлением удара стала Киевщина, а также под атакой оказались Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.