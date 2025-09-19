ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Келлог зробив заяву про Україну і території: давайте бути реалістами

США, П'ятниця 19 вересня 2025 21:08
UA EN RU
Келлог зробив заяву про Україну і території: давайте бути реалістами Фото: спецпредставник президента США Кіт Келлог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україні врешті-решт доведеться поступитися російському режиму територіями, хай не де-юре, а де-факто. Але рішення в будь-якому випадку буде приймати саме Україна, а не хтось інший.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю для The Telegraph заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.

Келлог запевнив, що Трамп не збирається "торгувати" українськими територіями. Будь-які територіальні питання - це мандат президента України Володимира Зеленського.

"Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65 відсотків. Луганськ - на 98 відсотків. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", - сказав він.

Келлог додав, що Україні, мовляв, варто дивитися у майбутнє. Тимчасово окуповану росіянами територію можна буде повернути пізніше.

"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна повернути. Грайте в довгострокову гру", - порадив він.

Ще під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог президенту США Дональду Трампу. Тільки після їх виконання Путін буцімто погодиться на завершення війни проти України.

Зокрема росіяни хочуть отримати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, які вони вже вписали в свою так звану "конституцію". При цьому велику частину трьох останніх регіонів окупанти навіть не контролюють, а спроба їх захопити призведе до величезних втрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Кіт Келлог Мирні переговори
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто