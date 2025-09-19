Келлог зробив заяву про Україну і території: давайте бути реалістами
Україні врешті-решт доведеться поступитися російському режиму територіями, хай не де-юре, а де-факто. Але рішення в будь-якому випадку буде приймати саме Україна, а не хтось інший.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю для The Telegraph заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог.
Келлог запевнив, що Трамп не збирається "торгувати" українськими територіями. Будь-які територіальні питання - це мандат президента України Володимира Зеленського.
"Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65 відсотків. Луганськ - на 98 відсотків. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", - сказав він.
Келлог додав, що Україні, мовляв, варто дивитися у майбутнє. Тимчасово окуповану росіянами територію можна буде повернути пізніше.
"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна повернути. Грайте в довгострокову гру", - порадив він.
Ще під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог президенту США Дональду Трампу. Тільки після їх виконання Путін буцімто погодиться на завершення війни проти України.
Зокрема росіяни хочуть отримати Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, які вони вже вписали в свою так звану "конституцію". При цьому велику частину трьох останніх регіонів окупанти навіть не контролюють, а спроба їх захопити призведе до величезних втрат.