"Добро перемагає зло": Кислиця розкритикував обурливу публікацію ООН
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця обурився посту в офіційному Twitter ООН, в якому було опубліковано фото скульптури "Добро перемагає зло", яка виготовлена із фрагментів американських та радянських ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter дипломата.
Особливо обурливо виглядає це в день масованого удару по Україні 29 грудня.
"Твіт російськомовної інфослужби ООН у день ракетної атаки рф по Україні про скульптуру з ракет "Добро перемагає зло" для російськомовної аудиторії в рф сприяє усвідомленню населенням країни-агресора своєї відповідальності за кроваву війну проти України?" - підписав Кислиця публікацію.
Втім, прес-служба ООН поспішила знести обурливий пост.
Скриншот twitter.com/UnitedNationsRU
Зазначимо, що монумент Зураба Церетелі, російського художника і скульптора грузинського походження, "Добро перемагає зло" встановлено 1990 року перед будівлею ООН у Нью-Йорку.
Він був створений із фрагментів американських та радянських ракет Pershing-2 та РСД-10 і приурочений до 70-річчя міжнародної організації.
Раніше Сергій Кислиця різко відповів генсеку ООН Антоніу Гутеррішу на пропагандистський вираз "на Україні", який використали в офіційному зверненні.
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