"Добро побеждает зло": Кислица раскритиковал возмутительную публикацию ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица возмутился постом в официальном Twitter ООН, в котором были опубликованы фото скульптуры "Добро побеждает зло", изготовленной из фрагментов американских и советских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

Особенно возмутительно выглядит это в день массированного удара по Украине 29 декабря.

"Твит русскоязычной инфослужбы ООН в день ракетной атаки России по Украине о скульптуре из ракет "Добро побеждает зло" для русскоязычной аудитории в России способствует осознанию населением страны-агрессора своей ответственности за кровавую войну против Украины?" – подписал Кислица публикацию.

Впрочем, пресс-служба ООН поспешила снести возмутительный пост.

Скриншот twitter.com/UnitedNationsRU

Отметим, что монумент Зураба Церетели, российского художника и скульптора грузинского происхождения, "Добро побеждает зло" установлен в 1990 году перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Он был создан из фрагментов американских и советских ракет Pershing-2 и РСД-10 и приурочен к 70-летию международной организации.