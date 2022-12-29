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"Добро побеждает зло": Кислица раскритиковал возмутительную публикацию ООН

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 23:08
"Добро побеждает зло": Кислица раскритиковал возмутительную публикацию ООН Сергей Кислица (фото: flikr)
Автор: Светлана Мащенко

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица возмутился постом в официальном Twitter ООН, в котором были опубликованы фото скульптуры "Добро побеждает зло", изготовленной из фрагментов американских и советских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter дипломата.

Особенно возмутительно выглядит это в день массированного удара по Украине 29 декабря.

"Твит русскоязычной инфослужбы ООН в день ракетной атаки России по Украине о скульптуре из ракет "Добро побеждает зло" для русскоязычной аудитории в России способствует осознанию населением страны-агрессора своей ответственности за кровавую войну против Украины?" – подписал Кислица публикацию.

Впрочем, пресс-служба ООН поспешила снести возмутительный пост.

&quot;Добро побеждает зло&quot;: Кислица раскритиковал возмутительную публикацию ООН

Скриншот twitter.com/UnitedNationsRU

Отметим, что монумент Зураба Церетели, российского художника и скульптора грузинского происхождения, "Добро побеждает зло" установлен в 1990 году перед зданием ООН в Нью-Йорке.

Он был создан из фрагментов американских и советских ракет Pershing-2 и РСД-10 и приурочен к 70-летию международной организации.

Ранее Сергей Кислица резко ответил генсеку ООН Антониу Гутерришу на пропагандистское выражение "на Украине", которое использовали в официальном обращении.

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