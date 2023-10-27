Добре, що без снігу. Синоптик не порадувала прогнозом на сьогодні в Україні

"П'ятниця в Україні обіцяє бути вологою. Хоча якою ще може бути погода жовтневим днем глибокої осені? Або дощі, або тумани, добре, що без снігу", - зазначила синоптик

Де будуть дощі

Діденко розповіла, що опади сьогодні розподіляться наступним чином:

вранці - у східних областях та в більшості західних;

вдень у п'ятницю - переважно лише в західній частині;

ввечері - на заході та півночі України.

Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 м\с, місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря, за даними синоптика, буде "досить однорідна, помірно-комфортна", вдень +13....+18 градусів, у південній частині +18...+22 градуси.

У Києві 27 жовтня вранці та вдень - без істотних опадів, завтра ввечері - знову дощ. У столиці буде тепло, впродовж дня близько +15 градусів.

Погода в Україні найближчими днями

Після суботи в Україні почне теплішати. Зокрема, в неділю, за даними синоптика, погода "буде чудовою". Субота буде місцями з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді. А з понеділка, 30 жовтня, температупра підніметься до +22 градусів.