UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Добре, що без снігу. Синоптик не порадувала прогнозом на сьогодні в Україні

Фото: синоптик не порадувала прогнозом на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні дощі литимуть скрізь, окрім півдня. Щоправда, на південних областях опади "відігралися" ще вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"П'ятниця в Україні обіцяє бути вологою. Хоча якою ще може бути погода жовтневим днем глибокої осені? Або дощі, або тумани, добре, що без снігу", - зазначила синоптик

Де будуть дощі

Діденко розповіла, що опади сьогодні розподіляться наступним чином:

  • вранці - у східних областях та в більшості західних;
  • вдень у п'ятницю - переважно лише в західній частині;
  • ввечері - на заході та півночі України.

Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 м\с, місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря, за даними синоптика, буде "досить однорідна, помірно-комфортна", вдень +13....+18 градусів, у південній частині +18...+22 градуси.

У Києві 27 жовтня вранці та вдень - без істотних опадів, завтра ввечері - знову дощ. У столиці буде тепло, впродовж дня близько +15 градусів.

Погода в Україні найближчими днями

Після суботи в Україні почне теплішати. Зокрема, в неділю, за даними синоптика, погода "буде чудовою". Субота буде місцями з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді. А з понеділка, 30 жовтня, температупра підніметься до +22 градусів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день