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Хорошо, что без снега. Синоптик не порадовала прогнозом на сегодня в Украине

Фото: синоптик не порадовала прогнозом на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 27 октября, в Украине дожди будут лить везде, кроме юга. Правда, на южных областях осадки "отыгрались" еще ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Пятница в Украине обещает быть влажной. Хотя, какой еще может быть погода октябрьским днем глубокой осени? Или дожди, или туманы, хорошо, что без снега", - отметила синоптик.

Где будут дожди

Диденко рассказала, что осадки сегодня распределятся следующим образом:

  • утром - в восточных областях и в большинстве западных;
  • днем в пятницу - преимущественно только в западной части;
  • вечером - на западе и севере Украины.

Ветер предполагается с юго-запада, 5-12 м\с, местами на западе, в центре и юге штормовые порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха, по данным синоптика, будет "достаточно однородная, умеренно-комфортная", днем +13....+18 градусов, в южной части +18...+22 градуса.

В Киеве 27 октября утром и днем - без существенных осадков, завтра вечером - снова дождь. В столице будет тепло, в течение дня около +15 градусов.

Погода в Украине в ближайшие дни

После субботы в Украине начнет теплеть. В частности, в воскресенье, по данным синоптика, погода "будет прекрасной". Суббота будет с дождями на севере и западе, а вот центр, восток и юг окажутся в сухой и теплой погоде. А с понедельника, 30 октября, температура поднимется до +22 градусов.

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