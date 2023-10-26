ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Плануйте відпочинок на відкритому повітрі. Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Четвер 26 жовтня 2023 13:36
UA EN RU
Плануйте відпочинок на відкритому повітрі. Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Фото: Плануйте відпочинок на відкритому повітрі. Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні вже найближчими днями очікується потепління. Планувати відпочинок на відкритому повітрі можна на 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода на завтра, 27 жовтня

П'ятниця очікується вологою, але без снігу.

На дощі можна очікувати:

  • вночі - на півночі, у центрі, на півдні, окрім Одеської області й в Карпатах;
  • вранці - у східних областях та в більшості західних;
  • вдень - переважно лише в західній частині;
  • ввечері - на заході та півночі України.

Вітер очікується з південного заходу, 5-12 метрів на секунду. Місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря хоча б не мотатиме метеорологічні нерви - досить однорідна, помірно-комфортна, вдень +13 - +18 градусів, у південній частині +18 - +22 градуси", - додає Діденко.

Київ

У Києві найближчої ночі також очікується дощ, але вранці й вдень - без істотних опадів. Ввечері також дощ. Загалом в столиці буде тепло, повітря прогріється до +15 градусів.

Коли потеплішає?

"Чудовим синоптичним днем буде неділя, 29-те жовтня, сухо, може, й сонячно, тепло. Плануйте щось на відкритому повітрі краще на неділю. Субота побуде трохи з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді", - відзначила синоптик.

Зокрема понеділок також буде теплий. Очікується, що повітря прогріється від +17 до +22 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна проаналізувало прогноз погоди на листопад з кількох профільних ресурсів. Про те, чого очікувати від наступного місяця - можна почитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ