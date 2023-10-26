Плануйте відпочинок на відкритому повітрі. Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

В Україні вже найближчими днями очікується потепління. Планувати відпочинок на відкритому повітрі можна на 29 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Погода на завтра, 27 жовтня

П'ятниця очікується вологою, але без снігу.

На дощі можна очікувати:

вночі - на півночі, у центрі, на півдні, окрім Одеської області й в Карпатах;

вранці - у східних областях та в більшості західних;

вдень - переважно лише в західній частині;

ввечері - на заході та півночі України.

Вітер очікується з південного заходу, 5-12 метрів на секунду. Місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

"Температура повітря хоча б не мотатиме метеорологічні нерви - досить однорідна, помірно-комфортна, вдень +13 - +18 градусів, у південній частині +18 - +22 градуси", - додає Діденко.

Київ

У Києві найближчої ночі також очікується дощ, але вранці й вдень - без істотних опадів. Ввечері також дощ. Загалом в столиці буде тепло, повітря прогріється до +15 градусів.

Коли потеплішає?

"Чудовим синоптичним днем буде неділя, 29-те жовтня, сухо, може, й сонячно, тепло. Плануйте щось на відкритому повітрі краще на неділю. Субота побуде трохи з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді", - відзначила синоптик.

Зокрема понеділок також буде теплий. Очікується, що повітря прогріється від +17 до +22 градусів.