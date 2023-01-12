У них не все так хорошо. Громов прокомментировал новые перестановки в командовании армии РФ

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим армией оккупантов в Украине означает, что у России все получается, не так как планировал враг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"Если было бы все хорошо у них, с такой частотой кадровые изменения не проходили бы у них. Последние изменения прежде всего свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах относительно сочетания системы управления и системы руководства войсками. Не все получается у них так, как они желают. А как оно будет дальше, мы посмотрим", - пояснил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Герасимов Валерий Васильевич.

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