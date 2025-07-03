Доблокувалися: Данія вимагає позбавити Угорщину голосу та доступу до грошей Євросоюзу

Данія вимагатиме активувати проти Угорщини процедуру згідно зі статтею 7 Договору про створення Європейського союзу - призупинення права голосу країни. Копенгаген вважає, що Угорщина порушує головні цінності ЄС, в тому числі блокуючи вступ України.
Про це заявила міністр у справах Європи Марі Бʼєрре під час брифінгу в данському місті Орхус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Б'єрре у присутності представників Європейської комісії заявила, що Угорщина порушує головні цінності ЄС. Країна, яка так поводиться, не має права голосувати за якісь рішення, тому Данія збирається вжити відповідних заходів.
"Ми досі бачимо порушення фундаментальних цінностей. Саме тому ми продовжимо процедуру за статтею 7 і слухання щодо Угорщини", - запевнила вона.
Б'єрре додала, що окрім призупинення права голосу Угорщини, Данія хоче поставити питання обмеження доступу Будапешта до грошей ЄС. Країна-порушник не повинна отримувати фінансові преференції від блоку.
Також міністр розкритикувала блокування вступу України до Євросоюзу, яким хизується Будапешт. Б'єрре натякнула, що Данія готова використати будь-які наявні політичні та інші методи, щоб просунути питання переговорів з Україною.
Водночас Стокгольм не підтримує ідею почати переговори з Молдовою окремо від України та виступає за одночасне відкриття переговорного кластера з обома країнами.
Стаття 7 Договору про створення Євросоюзу дозволяє карати державу-члена політичного блоку за порушення основоположних цінностей, на яких він базується. Мова йде про верховенство права, демократичні засади, права людини та інше.
Вважається, що стаття 7 - це останній аргумент Єврокомісії у боротьбі з країнами-порушниками. Через це його негласно називають політичною "ядерною кнопкою" ЄК.
Брюссель вже багато разів звинувачував Угорщину в порушенні законодавства, але жодного разу процедуру позбавлення Будапешта голосу не доводили до кінця. Проте якщо статтю активізують, Угорщина серед іншого втратить право голосу в ЄС: вона не зможе впливати на питання розширення блоку, введення санкцій та прийняття інших важливих рішень.
У Брюсселі 26 червня під час саміту країн ЄС 26 членів блоку висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі. Рішення заблокувала тільки Угорщина, таким чином заблокувавши й початок першого кластеру переговорів про членство України в ЄС.
Попри позицію Будапешта, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від країн ЄС чіткого сигналу щодо майбутнього членства країни в блоці. Європейська комісія та низка інших владних інститутів ЄС також виступила за початок переговорів з Україною, не бажаючи зважати на спротив Угорщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.