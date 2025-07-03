Доблокувалися: Данія вимагає позбавити Угорщину голосу та доступу до грошей Євросоюзу

Б'єрре у присутності представників Європейської комісії заявила, що Угорщина порушує головні цінності ЄС. Країна, яка так поводиться, не має права голосувати за якісь рішення, тому Данія збирається вжити відповідних заходів.

"Ми досі бачимо порушення фундаментальних цінностей. Саме тому ми продовжимо процедуру за статтею 7 і слухання щодо Угорщини", - запевнила вона.

Б'єрре додала, що окрім призупинення права голосу Угорщини, Данія хоче поставити питання обмеження доступу Будапешта до грошей ЄС. Країна-порушник не повинна отримувати фінансові преференції від блоку.

Також міністр розкритикувала блокування вступу України до Євросоюзу, яким хизується Будапешт. Б'єрре натякнула, що Данія готова використати будь-які наявні політичні та інші методи, щоб просунути питання переговорів з Україною.

Водночас Стокгольм не підтримує ідею почати переговори з Молдовою окремо від України та виступає за одночасне відкриття переговорного кластера з обома країнами.