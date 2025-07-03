Доблокировались: Дания требует лишить Венгрию голоса и доступа к деньгам Евросоюза

Бьерре в присутствии представителей Европейской комиссии заявила, что Венгрия нарушает главные ценности ЕС. Страна, которая так себя ведет, не имеет права голосовать за какие-то решения, поэтому Дания собирается принять соответствующие меры.

"Мы до сих пор видим нарушение фундаментальных ценностей. Именно поэтому мы продолжим процедуру по статье 7 и слушания по Венгрии", - заверила она.

Бьерре добавила, что кроме приостановления права голоса Венгрии, Дания хочет поставить вопрос ограничения доступа Будапешта к деньгам ЕС. Страна-нарушитель не должна получать финансовые преференции от блока.

Также министр раскритиковала блокирование вступления Украины в Евросоюз, которым кичится Будапешт. Бьерре намекнула, что Дания готова использовать любые имеющиеся политические и другие методы, чтобы продвинуть вопрос переговоров с Украиной.

В то же время Стокгольм не поддерживает идею начать переговоры с Молдовой отдельно от Украины и выступает за одновременное открытие переговорного кластера с обеими странами.