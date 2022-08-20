UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Добавили в кучу металлолома. ВСУ сбили еще два российских беспилотника

Фото: ВСУ сбили еще два российских беспилотника (facebook com dshv mil gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные во время воздушной тревоги в субботу, 20 августа, сбили два российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" Facebook.

"Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля украинское небо. Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлено в кучу вражеского металлолома", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные сбили четыре вражеских беспипилотника типа "Орлан" в районе Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 803 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины