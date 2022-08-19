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Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке

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Украина, Пятница 19 августа 2022 21:35
Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке Фото: Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подразделения ВСУ в районе Донецкой области сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировка Объединенных сил.

Подразделениям противовоздушной обороны вместе с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" удалось сбить четыре вражеских беспилотники типа "Орлан-10".

Военные показали фото уничтоженных БПЛА.

Напомним, что ранее ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА русских.

Также ранее военным удалось сбить два беспилотника и ракету в Запорожской области.

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