Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке

Подразделения ВСУ в районе Донецкой области сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировка Объединенных сил .

Подразделениям противовоздушной обороны вместе с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" удалось сбить четыре вражеских беспилотники типа "Орлан-10".

Напомним, что ранее ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА русских.

Также ранее военным удалось сбить два беспилотника и ракету в Запорожской области.

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