Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке
Фото: Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке (Getty Images)
Подразделения ВСУ в районе Донецкой области сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировка Объединенных сил.
Подразделениям противовоздушной обороны вместе с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" удалось сбить четыре вражеских беспилотники типа "Орлан-10".
Военные показали фото уничтоженных БПЛА.
Напомним, что ранее ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА русских.
Также ранее военным удалось сбить два беспилотника и ракету в Запорожской области.
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