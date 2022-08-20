Добавили в кучу металлолома. ВСУ сбили еще два российских беспилотника

Украинские военные во время воздушной тревоги в субботу, 20 августа, сбили два российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" Facebook .

"Воины-зенитчики воздушного командования "Центр" на определенных направлениях уничтожают вражеское нашествие, ежеминутно карауля украинское небо. Около 12:00, на восточных рубежах, еще два беспилотных летательных аппарата оккупантов добавлено в кучу вражеского металлолома", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера украинские военные сбили четыре вражеских беспипилотника типа "Орлан" в районе Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 803 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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